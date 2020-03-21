İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er lira destek

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerine karşı, hükümet ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er liralık yardım aktarılacağını, emeklilere de Ramazan Bayramı için ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1.000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı. Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek Selçuk, ayrıca emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, Erdoğan tarafından açıklanan 'Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketin' çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğinin altını çizerek, bu kapsamda en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseltildiğini vurguladı. Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi. Euronews Türkçe

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