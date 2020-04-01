İki şehirde iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Samsun ve Uşak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 yerleşim yeri karantinaya alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ovacık Mahallesi'nin karantina altına alındığı duyuruldu. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi. Uşak Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünün karantina altına alındığı duyuruldu. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi. AA

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