İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize, 653,10 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu. Rize, 100 bin kişide 653,10 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Bir önceki haftaya göre en fazla artan 10 il, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" mesajını paylaştı.

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