'İmralı Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen "8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda, Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

İmralı Adası'ndaki yangına sabah saatlerinden itibaren hemen müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıktı. Cezaevinden uzakta bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. AA

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