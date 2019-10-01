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1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

İnsanlar geçerken o bekledi

01 Ekim 2019, Salı 10:27
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyip yeşilde geçen bir sokak köpeğinin görüntüsü cep telefonuyla kayda alındı.

Siteler Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki alışveriş merkezi önünde kaydedilen görüntülerde yaya geçidine gelen bir sokak köpeğinin trafik ışıkları kırmızı iken yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi görülüyor.

Köpeğin yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yaya geçidinden kontrollü şekilde karşıya geçmesi de görüntülerde yer alıyor.

Nejat Taşar'ın cep telefonu ile kaydettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda paylaşılarak ilgi gördü.

"İnsanlar geçerken köpek bekledi"

Taşar, yaptığı açıklamada, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği gördüğünde cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti.

İnsanların gelip geçtiği yaya geçidinde köpeğin kırmızı ışıkta beklemesinin ilginç geldiğini belirten Taşar, "Hemen kameramı açtım beklemeye durdum. İnsanlar gelip geçiyor ama köpek yerinde bekliyor. 'Acaba yeşil yandığında geçecek mi?' diye düşündüm. O sırada yeşil ışık yandı turistler de geçmeye başladı. Bizim köpek ağırdan alıp yolu da sağlama alınca yavaş yavaş geçmeye başladı. Helal olsun sana dedim. Videoda da 'Yayalar geçiyor, köpek olduğu halde kırmızıda geçmiyor' diye söyledim. Herkesin örnek alması gereken bir durum ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: muğla, marmaris, trafik
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