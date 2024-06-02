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3 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İSKİ’den “su tüketimi” uyarısı

02 Haziran 2024, Pazar 23:56
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları su tüketimi ilgili uyardı.

Şafak Başa, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48.44 oranında daha iyi olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Başa, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım.

Haber Merkezi

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