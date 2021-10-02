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'İsraf dizboyu'

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:36
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israfın dinimizde ve kültürümüzde yeri olmadığını vurgularken, “Ne ekmekte, ne gıdada, ne enerjide, ne de suda hiçbir konuda israf yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

Ekmek, su, gıda ürünleri ya da e-nerji gibi birçok konuda israfın boyutunun her geçen gün arttığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri olmamasına ve israf değil aksine tasarruf etme devrinde olmamıza rağmen maalesef israf boyutları her geçen gün artıyor. Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe giderken, evlerde ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf ediliyor. Ne ekmekte ne gıdada ne enerjide ne de suda hiçbir konuda israf yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi. 

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HER SANİYE İSRAF DEVAM EDİYOR 

Ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu vurgulayan Palandöken, “BM son Gıda İsraf Raporuna göre ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Oysaki özellikle pandeminin de bizlere öğrettiği en önemli şey, sağlıktan sonra gıdanın, suyun ve enerjinin sağlık kadar önemli olduğudur. Yani israf değil aksine tasarruf etme devrindeyiz. Sebzenin yüzde 25’i, meyvenin ise yüzde 40’ı tarladan tezgâhlara gelene kadar ya da evlerimizden çöpe giderek israf oluyor. İsrafın boyutları maalesef sadece gıda ile değil su, e-nerji gibi birçok konuda da yapılıyor. Üstelik bu israfın yarısından fazlası da gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Damlatan muslukları tamir ettirmek, ihtiyaçtan fazla ekmek, gıda, kıyafet ya da ayakkabı gibi ürün almamak, kullanılmayan ışıkları ka-patmak gibi basit, ama çok etkili davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde hiçbir zaman yeri olmadığı gibi, tasarrufun da hem cebimize hem ülke ekonomisine hem de doğaya faydalı olduğunu unutmamalıyız” diye belirtti. 

Etiketler: israf
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