İstanbul'da 414 bin genç aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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