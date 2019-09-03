İstanbul'da 451 yıllık tarihi çeşme restorasyon bahanesiyle yıkıldı

İstanbul Beyoğlu'daki Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi’nin bir bölümü restorasyon ihalesini alan firma tarafından yıkıldı.

Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi esere ev sahipliği yapan İstanbul'da kente kimlik kazandıran mimari eserlerden biri daha tarihi bellekten silinme tehlikesi ile karşı karşıya.

Osmanlı Devleti’nin en önemli sadrazamlarından biri olan Sokollu Mehmed Paşa’nın yaptırdığı Pir Mehmed Çeşmesi önce bilinçsiz yapılaşmaya kurban gitti.

İstanbul Beyoğlu'nda Galata'nın en eski çeşmesi olarak bilinen tarihi yapı yıkıldı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre yıkım geçen cuma gecesi MAK Yapı Sanayi Şirketi çalışanı olduğu belirtilen iki işçi ile bir şantiye sorumlusu tarafından gerçekleştirildi.

Şikayet ve ihbarlar üzerine bölgeye gelen polis çalışanlardan restorasyon ruhsatı ile çalışma izin belgelerini istedi.

Habere göre polis çalışanlardan “Yanımızda değil” cevabını aldı.

Hafta sonu olduğu için belgeleri gösteremeyeciğini söyleyen işçiler, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü, çalışmalar ise savcılık kararıyla durduruldu.