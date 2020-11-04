İstanbul'da alınan yeni tedbirler açıklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibinin, gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yaptığını belirten Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı." AA

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