İstanbul'da hırsızlar et deposunu soydu

İstanbul Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri bir et deposuna girdi. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı. İHA'nın haberine göre hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürükledi. 80 bin lira değerindeki eti dakikalar içerisinde çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, "Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi. Öte yandan, yaşanan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 hırsız kapısını açtıkları depodan kilolarca eti yerlerde sürükleyerek çalıp götürüyor.

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