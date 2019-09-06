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İstanbul'da okulların açılacağı gün ücretsiz ulaşım hizmeti

06 Eylül 2019, Cuma 14:17
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak.

Trafikte sorun yaşanmaması için belediye ekipleri emniyet ve jandarmaya destek verecek, ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan ücret alınmayacak. 

Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz yolu seferleri artırılacak. Çocuğunu okula götürmek isteyen veliler, okul servisleri taşıyacak.

Açıklamada, okulların açılması nedeniyle AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası, İDO A.Ş. ile İBB birimleri İETT, İSPARK A.Ş. Şehir Hatları A.Ş. temsilcilerinin katıldığı toplantıda gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi. Toplantıda özellikle ilk gün öğrenci ve velilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirilmesinin, gerekmedikçe özel araç kullanılmamasının önemine değinildi.

AA

Etiketler: İstanbul, ücretsiz, ulaşım, hizmet
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