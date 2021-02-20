İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 50'yi aştı

İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı. Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı. GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 Şubat: Yüzde 44,34 7 Şubat: Yüzde 44,55 8 Şubat: Yüzde 44,70 9 Şubat: Yüzde 44,78 10 Şubat: Yüzde 44,99 11 Şubat: Yüzde 45,09 12 Şubat: Yüzde 45,48 13 Şubat: Yüzde 46,11 14 Şubat: Yüzde 46,44 15 Şubat: Yüzde 47,20 16 Şubat: Yüzde 47,82 17 Şubat: Yüzde 48,28 18 Şubat: Yüzde 48,67 19 Şubat: Yüzde 49,16 20 Şubat: Yüzde 50,03 NTV

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