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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul’un barajları atıklardan temizlendi

16 Ocak 2021, Cumartesi 18:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sebebiyle suları çekilen barajlarda yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 40 ton atık temizlendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kuraklık sebebiyle suları çekilen barajlarda yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 40 ton atık çıktı. İBB’den yapılan açıklamada, 1400 personel ve 200 temizlik aracı ile yapılan barajlardaki temizlik çalışmalarının iki haftada tamamlandığı belirtildi. Çalışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek yapıldığı aktarılan açıklamada, “İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasından 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45’i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kağıt izledi. Toplanan atıklar İBB tesislerinde bertaraf edildi” bilgisi verildi.

Suyumuzu tasarruflu kullanalım

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek bütün baraj havzalarını temizledik, 40 ton çöp topladık. Şimdi yağmurlar tertemiz havzalara doluyor. Barajlarımızın çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim” değerlendirmesine de yer verildi.  İSTAÇ AŞ Kent Temizlik Müdürü Ahmet Uğur İskenderoğlu da suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirterek, çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara ve konteynerlere bırakılması gerektiğini bildirdi.

AA

Etiketler: İstanbul, baraj, atık
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