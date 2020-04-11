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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

11 Nisan 2020, Cumartesi 19:48
İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu.

İstanbul Valiliği, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince; İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. Dâhil) olmak üzere alınan kararlar:

- Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur.

- Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

Toplu taşıma araçlarına 'Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınması halinde' sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle;

- Koltuk sayısının yüzde 50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,

- Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına,

- Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına, (e-tiket vb. işaretlemeler)

- Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

- Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarında idari para cezası uygulanmasına,

- İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemele yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kararlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren uygulanacaktır."

Etiketler: İstanbul Valiliği, tedbir, karar, açıklama
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