İstanbulkart’ta öğrenci indirimine yaş sınırı getirildi

İstanbul’da öğrenciler için İstanbulkart kullanımında uygulanan indirime yaş sınırı getirildi.

Sözcü’nün haberine göre İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirildi. Böylece 30 yaşından büyük öğrenciler için indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü. Karar oy çokluğuyla kabul edildi. AK Partili üyeler karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, konuyla ilgili şunları söyledi: Kimi firmalar çalışanlarını açık öğretime kaydettirip öğrenci kartı almaya yönlendiriyor. İBB kasasında kalması gereken 3 milyar TL’den fazla bir miktar bu alanda sarf ediliyor. İstanbulluların sırtına daha fazla binmesinin önüne geçiyoruz bu kararla. Haber Merkezi

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