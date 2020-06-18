İstanbullular güne maske takma zorunluluğu ile başladı

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.

Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri görüldü. İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü. Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti.

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