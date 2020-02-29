İsveçli kadın hayran kaldı

İsveç’ten 5 ay önce bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 32 yaşındaki Lina Hallebratt, Türkiye’de gördüğü yardımseverlik ve misafirperverliğe hayran kaldığını söyledi.

Hallebratt, iyi insanları keşfetmek için 5 ay önce Stockholm’den yola çıktığını aktardı. Daha önceki bir bisiklet turunda Litvanya’da çadırında saldırıya uğradığını kaydeden Hallebratt, ‘’Telefonumu çalmaya çalıştılar ve kolumu kırdılar. Tekrar Stockholm’e dönerek tedavi gördüm. Bu saldırı beni yıldırmadı ve dünyada iyi insanların varlığını keşfetmek için kanomu ve köpeğimi de yanıma alarak Türkiye’ye kadar yeni bisiklet turu düzenledim.’’ dedi. Hallebratt, Türkiye’ye ulaştığında müthiş yardımsever insanlarla karşılaştığını ve bu iyi insanların hikayelerini sosyal medyada ve blogunda yazarak anlattığını belirtti. AA

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