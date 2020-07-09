İzmir Büyükşehir Belediyesi havai fişek kullanmama kararı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer verilmeyeceğini bildirdi. Yaptığı yazılı açıklamada Sakarya'daki patlamanın ardından havai fişek gösterileri konusunu gözden geçirdiklerini bildiren Soyer, "Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir'de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda beni destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı. Soyer, ilçe belediye başkanlarına da etkinliklerde havai fişek kullanmama çağrısında bulundu. Euronews Türkçe

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