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28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

İzmirliler yine deprem korkusu yaşadı

27 Ocak 2024, Cumartesi 17:00
İzmir’de önceki gün meydana gelen, İzmir ve çevre illerde paniğe sebep olan 5,1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan “Deprem İzmir’e uzanan ikincil kırık üzerinde oluşmuştur. Daha büyük deprem üretmez” dedi.

Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden, 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İzmir Pamucak Körfezi kuzeyinde oluşan deprem batıdaki Tuzla kırığına koşut, Claros-Ahmetbeyli-Menderes üzerinden İzmir’e uzanan ikincil kırık üzerinde oluşmuştur. Daha büyük deprem üretmez. Oluşan bu deprem bu kırığın olağan depremidir. Korkacak bir durum yok.”

Haber Merkezi

 

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