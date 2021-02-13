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13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kadir Topbaş vefat etti

13 Şubat 2021, Cumartesi 16:44
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş (76), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana özel bir hastanede tedavisi sürüyordu.

Kadir Topbaş'ın öz geçmişi

Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

AA

Etiketler: Kadir Topbaş, vefat
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  • Adem

    13.2.2021 17:55:25

    Siyaset üstü.Partiler üstü birleştirici örnek abide hizmet insanıydı.İstanbul B.Ş.B.Başkanlığından usülsüzce istifa ettirildi.İşin Partide değil Hizmette samimiyette olduğu anlaşıldı.Yeri doldurulamadı.Nurlar içinde istanbulluyu ferahlattığı kadar Ahireti ferah olsun.

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