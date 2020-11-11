"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

11 Kasım 2020, Çarşamba 15:29
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlanmıştır."

Kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktor, sağlık çalışanı, eczacı, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden birini belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarını bu durumdan muaf tutulduğu kaydedildi.

Etiketler: Kahramanmaraş, 65 yaş ve üstü
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hapishanelerinde salgına yakalanan Filistinli sayısı 131’e yükseldi

    Erdoğan'dan 'Berat Albayrak' açıklaması

    Dolar 8'in altına düştü

    Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    Rusya'dan 'Sputnik V' aşısı hakkında önemli açıklama

    Zonguldak'a giriş için HES kodu zorunluluğu

    Oruç Reis'in çalışma süresi uzatıldı

    Ruhani: ABD ile düşmanlığı biz başlatmadık

    Biden'ın danışmanı: Amacımız Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak değil

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 51 milyon 833 bini aştı

    Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

    Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek normal servise alındı

    Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

    Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

    AB'den 'Karabağ' mesajı

    Dolar/TL 8.10 seviyesine kadar geriledi

    Benzine zam geliyor

    Said Nursi'nin istibdat eleştirilerini okuyun

    SMA hastalarının ilâçları SGK kapsamına alınsın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oğlu engelli, kızı kas hastası, tutuklu eşi kanser ve korona
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu istifa kurtarır mı?
    Cevher İLHAN

    “İstifa”nın perde arkası
    Genel

    Bu gidişin sonu erken seçim
    Genel

    Said Nursi'nin istibdat eleştirilerini okuyun
    Genel

    Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanının yönetimi
    Ahmet BATTAL

    Siyaseten katl ve af yetkisi mi?
    Faruk ÇAKIR

    Medyanız da sizin gibi!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey iman edenler, iman ediniz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Zaptedilmeyen üç mühim kale

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.