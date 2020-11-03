‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak Merkez Yürütme Kurulu’na sunulan raporda, “İktidar, İstanbul’da yaklaşan deprem felâketinin olası boyutlarını ve Seferihisar’daki mini tsunaminin bile nasıl bir felâkete yol açtığını göz önünde bulundurup, Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edildiğini açıklamalıdır. 16 milyon İstanbullu’nun kaygı ve endişelerine saygı duyduğu topluma gösterilmelidir’’ denildi.

T24’deki habere göre Toprak hazırladığı raporda şu belirlemelere yer verdi: “İzmir depremi ülkemizin bulunduğu coğrafyada doğal afetlere hazırlık, yerleşim planlaması, can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ne kadar hayati olduğunu hatırlattı. Bu konuda iktidarlara düşen sorumluluğun ihmal edildiği, kaynakların akılcı ve yerinde kullanılmadığı ortaya çıktı. Son felâket, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemini, bu konuda iktidar-muhalefet ayrımının söz konusu olamayacağını gösterdi. Doğal afetlere hazırlık ve önleyici tedbirler için ortak akıl, toplumsal dayanışma ve sorumlulukların paylaşımını içeren hazırlıklarına âcilen başlanmalı, ulusal seferberlik yaklaşımı sergilenmelidir.”

Okunma Sayısı: 235

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.