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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Karadeniz'de kar nedeniyle bazı yollar kapandı

19 Mart 2022, Cumartesi 14:23
Ordu, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 946 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 44 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 141 santimetre, yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta ise 270 santimetreyi buldu.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Merkez ilçede 32, Ardeşen'de 16, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 7, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 27 olmak üzere 179 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresince il genelinde 62 iş makinesi ve 135 personelle karla mücadele çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri de yollarda temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekiplerince İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kardan kapanan 43 köy yolunda çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Kürtün'de 25, Kelkit'te 3, Şiran'da 1, Torul'da 12 ve Köse'de 2 olmak üzere 43 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 127 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 260 personel ve 170 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 501 kapalı mahalle yolu ulaşıma açtı.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 53, Alucra'da 23, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 44, Piraziz'de 17, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 438 köy yolu ulaşıma kapalı.

Kent merkezinde de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA

Etiketler: Karadeniz, kar, yol
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