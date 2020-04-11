‘Kardeş Eli’nden Ramazan yardımları

Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde milletimizin maddî sıkıntılarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya ile Ramazan yardımları dahil olmak üzere yardım çalışmalarını ülkemizde arttırarak, herkesi birlik olmaya çağırdı.

Kardeş Eli Derneği Koronavirüs salgınına karşı ‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende’ sloganı ile yeni bir kampanya başlattı. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde milletimizin maddî sıkıntılarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya ile Ramazan yardımları dahil olmak üzere yardım çalışmalarını ülkemizde arttırarak, herkesi birlik olmaya çağırdı. Kardeş Eli Derneği ülkemizde zor durumda kalan, evini geçindiremeyen, yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmak için ‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende’ kampanyasını başlatarak Ramazan yardımları dahil olmak üzere yardım çalışmalarını Türkiye’ye de arttırarak bütün halkımızı birlik ve beraberlik için hassasiyet göstermeye ve destek olmaya dâvet etti. İstanbul – Yeni Asya

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