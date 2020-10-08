Kardeşlik hukuku yeniden canlandırılmalı

İzmitli okurlarımızın zoom üzerinden düzenlediği programa katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, soruları cevapladı.

Yeni Asya Neşriyat’ta İngilizce ve Arapça tercümeleri de yayınlanan İttihad-ı İslâm adlı bir kitabı bulunan Güleçyüz, konuyu Bediüzzaman’ın görüş ve yaklaşımları çer- çevesinde yorumladı. İslâm birliğinin öncelikle iman temeline ve onun kazandırdığı birlik rabıtalarına dayandığını vurgulayan

Güleçyüz, değişken siyaset rüzgârlarının kalıcı İslâm kardeşliğine zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Müslümanları karşı karşıya getiren fitne tuzaklarını bozmak için iman eksenli kardeşlik hukukunun yeniden canlandırılmasına şiddetle ihtiyaç olduğunu ifade eden Güleçyüz, son süreçte yaşananların her alanda meydana getirdiği tahribatı gidermek için cemaatlerin bir araya gelip problemleri ortak akılla masaya yatırması ve çözüm araması çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilâtının, üye ülkelerdeki baskıcı yönetimlerin politikaları sebebiyle etkili olamadığına dikkat çeken Güleçyüz, İslâm dünyasının demokratikleşmesi, dinimizin de gereği olan hukuk kriterlerini hayata geçirmesi ve meşvereti hâkim kılınması gerektiğine vurgu yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen program baştan sona ilgiyle takip edildi.

İzmit – Yeni Asya