"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kardeşlik hukuku yeniden canlandırılmalı

08 Ekim 2020, Perşembe
İzmitli okurlarımızın zoom üzerinden düzenlediği programa katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, soruları cevapladı.

Yeni Asya Neşriyat’ta İngilizce ve Arapça tercümeleri de yayınlanan İttihad-ı İslâm adlı bir kitabı bulunan Güleçyüz, konuyu Bediüzzaman’ın görüş ve yaklaşımları çer- çevesinde yorumladı. İslâm birliğinin öncelikle iman temeline ve onun kazandırdığı birlik rabıtalarına dayandığını vurgulayan

Güleçyüz, değişken siyaset rüzgârlarının kalıcı İslâm kardeşliğine zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Müslümanları karşı karşıya getiren fitne tuzaklarını bozmak için iman eksenli kardeşlik hukukunun yeniden canlandırılmasına şiddetle ihtiyaç olduğunu ifade eden Güleçyüz, son süreçte yaşananların her alanda meydana getirdiği tahribatı gidermek için cemaatlerin bir araya gelip problemleri ortak akılla masaya yatırması ve çözüm araması çağrısı yaptı.

 

İslam İşbirliği Teşkilâtının, üye ülkelerdeki baskıcı yönetimlerin politikaları sebebiyle etkili olamadığına dikkat çeken Güleçyüz, İslâm dünyasının demokratikleşmesi, dinimizin de gereği olan hukuk kriterlerini hayata geçirmesi ve meşvereti hâkim kılınması gerektiğine vurgu yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen program baştan sona ilgiyle takip edildi.

İzmit – Yeni Asya

 

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Arap gençliğinin gözü de dışarıda

    Bilim Kurulu test sayısının artırılmasını istiyor

    İstanbul için kuraklık alarmı: 70-80 günlük su kaldı

    Aliyev: Böyle bir yaklaşım kabul edilemez

    Koca: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

    Mağduriyetler giderilsin

    BM’den Yemen’de “insani felaket” uyarısı

    46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta son durum?

    Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

    Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci füze saldırısını engelledi

    Kırgızistan'daki gösteriler sürüyor

    En sıcak eylül ayını yaşadık

    'Çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor'

    İsveç’te Müslüman’a hakaret cezası

    'Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli'

    Hindistan'da ölü sayısı 104 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki yeni birim için sorular
    Genel

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?
    Ahmet BATTAL

    Bankalı ve faizsiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahlanan Külliyat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Her gidişin bir de dönüşü vardır
    Genel

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman şiddet uygulayamaz!
    Cevher İLHAN

    Ve “Kobani komplosu”yla siyasî kumpas
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş notu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.