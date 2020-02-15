Karikatüristler: Çizmekten korkuyoruz

Türkiye’de son dönemde basın üzerinde artan baskı, mizah dergisi Leman’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili karikatürüne internette erişim engeli getirilmesi ile yeni bir boyut kazandı.

Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arsa aldığına ilişkin karikatüre ve söz konusu haberlere Perşembe günü internet üzerinden erişim engeli getirildi.

DW Türkçe’ye konuşan Leman dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, son erişim engeliyle ilgili dergiye resmî bir bildirim gelmediğini söylüyor. Türkiye’de binlerce sosyal medya kullanıcısı hakkında açılmış davalar olduğunu ifade eden Tuncay Akgün, “Medyanın durumu herkesin malumu. Gözlemliyoruz da gerçekten bir korku iklimi var. Ama baskı her zaman baskıyı yapanlar açısından istedikleri sonuçları verebilecek bir şey değil, tam tersi patlamaya yol açabilir” diye konuşuyor.

Siyasiler kutsallaştırıldı

Hiciv sanatının çok köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan çizer Bülent Üstün de mizah dergilerinde politik karikatürlerin 80’lerde Gırgır Dergisi ile başladığını hatırlatıyor. DW Türkçe’ye konuşan Üstün, “Mizah dergileri okumaya başladığım zamanlarda da, ilk çizmeye başladığım dönemde de iktidar figürleri resmediliyordu. İlk çizdiğim karikatür Turgut Özal’dı. Bu bir gelenek mizahta aslında” dedi. Üstün, kırılma noktasının ise ‘siyasî figürün kutsallaştırılması’ olduğunu düşünüyor: “Bizim çizdiğimiz zaman siyasiler, topluma hizmet eden devlet memuru idi. Son 20 yılda siyasî figürler kutsallaştırıldı. Eleştiriler, kutsala lâf etmiş gibi algılanır oldu” diyor. 1991-1994 arasında TV’de yayınlanan politik mizah programı Plastip Show’u hatırlatan Bülent Üstün, “Siyasi figürleri kuklaları oynuyordu. Şimdi yaptığınızı düşünsenize, Plastip Show yapılabilir mi, bunu hangi kanal yayınlayabilir” diye soruyor.