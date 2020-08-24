Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Kars'ta, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, il salgın denetim merkezi kurulduğu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde salgın denetim merkezi kurulduğu belirtilerek, söz konusu kararın İçişleri Bakanlığının talimatıyla alındığı kaydedildi. Salgın denetim merkezi uygulaması çerçevesinde ihbar ve şikayet hatlarının da oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere, kurallara aykırı durumlarda karşılaşan vatandaşların İl Salgın Denetim Merkezinin, 04742136900, 04742136902, 04742136904, 04742136905, 04742135235 telefonları üzerinden ihbar ve şikayette bulunabilecekler."

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.