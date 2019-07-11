Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad ile Ankara arasında yaşanan siyasi ve diplomatik gerginlik turizm sektörünü de etkilemeye başladı.

Suudi Arabistan'da başlatılan "Türkiye güvenli değildir" adlı boykot çağrısı, Suudi turist sayısında düşüşe neden oldu. Arap turistlerin önemli turizm adreslerinden olan Türkiye'de Turizm Bakanlığı yılın ilk beş ayında ülkeye gelen turist sayısının 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 30 azaldığını açıkladı.

Boykot çağrısının yanı sıra Suudi basınında Türkiye'de pasaportların çalındığı ve suç oranının yüksek olduğuna dönük haberlerin artmasının da rezervasyon iptallerinde rol oynadığı belirtiliyor.

Suudi turistin günlük harcaması 450 euro

Suudi Arabistan'da yapılan bir araştırmaya göre 2018'de bir Suudi turistin Türkiye'de günlük harcamasının ortalama 450 euro olduğu ortaya çıktı. Suudi vatandaşlar ayrıca ülkeye en fazla yatırımda bulunan ve konut satın alan yabancılar arasında.

Hedef Türkiye'yi tüm sektörlerde protesto etmek

Boykot çağrısı ise sadece turizm ile sınırlı değil. Riyad Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, boykotun ithalat, iş gücü ve Türk şirketleri ile ilişkiler gibi konuları da kapsadığının altını çiziyor. "Türk yöneticiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krallık yetkililerine karşı düşmanca kampanyaları devam ettiği sürece biz de boykot çağrılarına hız vermeyi sürdüreceğiz."