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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

04 Nisan 2020, Cumartesi 20:32
Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden merkez Halifekuyucağı köyünde korona virüs (Kovid-19) vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine karantinaya alındığını açıkladı

Kastamonu’da bir köy daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden merkez Halifekuyucağı köyünde korona virüs (Kovid-19) vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine karantinaya alındığını açıkladı. Valilik, bu kapsamda salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını bildirdi.

Kentte daha önce de 3 köy ve 6 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanılmıştı.

Etiketler: Kastamonu, karantina
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