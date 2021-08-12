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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 9'a yükseldi

12 Ağustos 2021, Perşembe 15:33
Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.

AFAD'dan son duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Kastamonu'da can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.

Bartın'da  kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

 

NTV

Etiketler: Kastamonu, sel
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