Kastamonu - Taşköprü'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi vefat etti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı, aralarında sürücünün de bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, vefat edenler üçünün Şerafettin Öz (71), Mevlüt Karakuş (63) ve Niyazi Ersoy (73) olduğu belirlendi. Vefat eden diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazada yaralanan 33 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi. Otobüsün saat 05.50'de devrildiğini belirten Dallı, "Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 33 yaralımız var. 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda ve tedavi altındalar." dedi. Otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatılarak, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün Kastamonu-Taşköprü kara yolunda devrilmesi sonucu vefat eden 6 kişiye rahmet, yaralılara şifa diledi. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Tunç, bu kapsamda 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini kaydetti. AA

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