Katkı ve muayene ücreti alınmasın

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, korona virüs sebebiyle kriz sonlandırılana kadar hastanelerde katkı ve muayene ücret ödenmemesine yönelik karar alınması gerektiğini söyledi.

Korona virüs dolayısıyla okulların tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması kararları olumlu, ama yetersiz bulundu. TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, korona virüsünün yaygınlaşmaması için hasta tutukluların serbest bırakılması, kriz sonlanana kadar hastanelerde katkı ve muayene ücretinin alınmaması, aile sağlığı merkezlerinin sabah çocuk öğleden sonra ise yaşlılara hizmet verecek şekilde programlanması gibi ek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Bülent Nazım Yılmaz’a göre bu süreçte korona virüsü salgınına karşı atılması gereken pek çok adım bulunuyor. Bu süreçte temizliğin birinci unsur olduğunu ifade eden Yılmaz, ekonomik olarak dar gelirli aile ve fertlerin temizlik ürünlerine ücretsiz ulaşmaları yönünde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

‘PARASIZIM DİYE İNSANLAR HASTANEYE GELMEKTEN ÇEKİNMEMELİ’

TTB Genel Sekteri Yılmaz’ın ekonomik temelli tavsiyeleri arasında hastanelerde ödenen muayene ve katkı payı ücretleri ilk başta yer aldı. Kriz sonlandırılana kadar hastanelerde ücret ödememeye yönelik karar alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Ekonomik nedenlerle insanların hastaneye gelmemelerine neden olunmamalı. Parasızım diye insanlar hastanelere gelmekten çekinmemeli” dedi. Kreş ve anaokullarının tedbir olarak kapatıldığını hatırlatan Yılmaz, “Buraların temizliğinin titizlikle yapılması gerekiyor. Özellikle yaşlı bakım merkezlerine özel önem verilmesi gerekiyor. Buraların lojistiği ve temizliğine özel ilgi gerekiyor” diye konuştu.

Hekimlere yük bindirilmiş durumda

Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsüne ilişkin test laboratuvar sayısını arttırmasının iyi bir adım olduğunu ifade eden Yılmaz’a göre tek başına bu adım yeterli değil. Bakanlığın her gün yapılan test sayısını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu süreçte atılması gereken diğer adımları şu şekilde sıraladı:

-Şu anda cezaevlerinde hasta tutukluların durumlarının gözden geçirilip serbest bırakılmaları gerekiyor.

-Birinci basamakta yer alan aile hekimliklerinde planlama yapılmalı. Öğleye kadar aşılama ve çocuk muayenelerinin yapılması, ilâç yazdırmak isteyenlerin ve tedavi edilmek isteyen yaşlı grubunun öğleden sonra gelmesi gibi bir yönteme geçilmesi gerekiyor.

-Bu süreçte âcil servislere gelme kriterleri de netleştirilmeli. Âcil servislerde enfeksiyon uzmanlarının desteği alınmalı. Şu anda hekimlere çok yük bindirilmiş durumda.

-Kişisel koruyucular nitelikli ve kullanım kurallarına uygun olmalı. Hastane giysileriyle dışarıya çıkılmamalı ve bunlar sadece hastanede yıkanmalı. Bu sürede fazla çalışma ve angarya engellenmeli.