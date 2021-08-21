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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kelebek bahçesine buyurun

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:09
Konya’da beslenme, iklimlendirme ve bitki varlığıyla özel şartlar sağlayan Kelebek Bahçesi, tropikal ülkelerden gelen kelebeklere başka yaşama alanı aratmıyor.

Kelebek uçuş alanıyla Avrupa’nın en büyüğü olan ve Selçuklu Belediyesi’nce kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde, görevlilerin bıraktığı meyvelerle beslenen zarif ev sahipleri, renkli görüntüler oluşturuyor.

Özel beslenme, ışık, ısı ve nem ortamının yanında 106 türde yaklaşık 20 bin bitkiyle oluşturulan koşullar, tropikal ülkelerden gelen kelebeklere tabiî yaşama alanını aratmıyor.

Mevsimine göre en uygun meyvelerle beslenen kelebeklere, yaz döneminde, kokteyl olarak hazırlanan karpuz, şeftali, vişne gibi meyveler veriliyor. 

Kelebekler, başlarının altındaki, beslenme zamanı dışında spiral halinde kapalı bulunan, açıldığında ise hortuma benzeyen tüplerle besleniyor. Önce tat alma duyularının bulunduğu ayaklarıyla besini kontrol eden kelebekler, bu tüplerle meyvelerin sıvılarını emiyor.​​​​​​​

Kelebeklerin meyvelerle beslenirken oluşturduğu görüntüler, ziyaretçilerin dışında özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekiyor.

Sanılanın aksine bazı türleri 1-2 ay, bazıları ise birkaç mevsim yaşayabilen binlerce kelebeğin bulunduğu bahçe, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde, 3 bin 500 metrekarelik gezi alanını da kapsayan 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip tropik bahçeye gelenler, binlerce kelebeğin renk cümbüşüne şahitlik ediyor.

KELEBEKLER FİLİPİNLER, KENYA VE KOSTA RİKA’DAN GELİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Biyoloji Uzmanı Duygu Taştan, tropik kelebeklerin yaşadığı bahçenin, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanıyla Avrupa’nın en büyük kelebek bahçelerinden olduğunu söyledi. Bahçede 60 kadar farklı tür bulunduğunu belirten Taştan, kelebeklerin Filipin, Kenya ve Kosta Rika’dan geldiğini dile getirdi.

Tropikal bölgelerden gelen kelebeklerin, sert karasal iklim yapısına sahip Konya’da yaşayabilmesi için özel şartlar oluşturulduğuna dikkati çeken Taştan, “Bahçemizde, bu kelebeklerin anavatanlarına uygun iklimlendirme yapılıyor. Yaz, kış yüzde 80 nem ve 30 dereceye yakın sıcaklık koşulları sağlanıyor. Bu imkânlar kelebeklere doğal yaşam ortamını sunuyor” diye konuştu.

2 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ MİSAFİR ETTİK

Bahçenin 2015 yılında açıldığını hatırlatan Taştan, ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. Ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Taştan, şöyle devam etti: “Burada özel grupların, fotoğrafçıların, yurt içinden ve dışından gelen turistlerin ilgisini çeken bir ortam oluşturduk. Pandemi sürecinde kapalı olduğu için ziyaretçi ağırlayamadık, ama normalleşme süreciyle hijyen kuralları çerçevesinde ziyaretler yeniden başladı. Ziyarete açıldığı 2015 senesinden bu zamana kadar 2 milyona yakın misafir ağırladık. Yıllık ortalama 400-500 bin ziyaretçiyi misafir ediyoruz.” 

AA

Etiketler: kelebek bahçesi
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