"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son durum?

30 Aralık 2021, Perşembe 20:00
Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Kepez'de bir binanın çatısının uçması sonucu 4 otomobilde hasar oluştu, Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar ile Kumluca'daki Olimpos yolu ulaşıma kapandı, Kemer'de rüzgarın saatteki hızı 173 kilometreye ulaştı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor.

Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı ve Olimpos'ta dere taştı

Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.

Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

 

Kepez'de uçan çatı, otoparktaki araçların üzerine düştü

Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu.

Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.

Kemer'de metrekareye 219,8 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 128,5, Kemer Ovacık'ta 219,8, Korkuteli'nde 197, Döşemealtı'nda 176, Kepez'de 145,6 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 175, Finike Balıkçı Barınağında 126, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde." dedi.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının da görüldüğünü söyledi.

Valilikten sağanak açıklaması

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yağışların gece boyunca süreceği ve yarın öğle saatlerinde etkisinin azalacağının belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine 3 otel, 4 okul, 14 iş yeri ve 29 evde su baskını, 4 kara yoluna kaya düşmesi, 2 araçta mahsur kalma ihbarı geldiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek enflasyon yılına giriyoruz

    2022'nin ilk günlerinde hava durumu nasıl olacak?

    Millet İttifakı milletin talebi

    İttifakta genişleme sinyali

    Irkçı vahşet durdurulsun

    İnsanlar fikirlerini hürce söyleyebilmeli

    Fiyatlar roket hızıyla arttı, paraşütle bile inmedi

    Sudan’da gıda yağması

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor!

    Çimentoya yüzde 20 zam geliyor

    'Beş asgari ücret bir koltuk takımına yetmiyor'

    Evlat nöbeti 850. gününde

    Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son durum?

    AB, Myanmar’a silâh ambargosu istedi

    AKP, borçları 12’ye katladı

    Yüzde 2’den, yüzde 10’a yaklaştı

    Eğitime ara verme gündemde değil

    Gani, Kabil yıkılmasın diye terk etmiş

    Keyfiliğe izin verilmemeli

    ‘Gencecik evlâtlarımıza yazık’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz için sonun başladığı yıl: 2021
    Cevher İLHAN

    “Kumpas” ellerinde patlıyor…
    Şükrü BULUT

    Covid-19 virüsü, biyolojik bir savaşın ilânı mıydı?
    Osman ZENGİN

    Hayat apartmanının, bir tuğlası daha düştü!
    Genel

    İttifakta genişleme sinyali
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    KPSS ve mülâkatlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasilerde hanedan siyaseti
    Süleyman KÖSMENE

    Gayr-ı Müslim toplumların ritüelleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Medenî dünya nereye koşuyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.