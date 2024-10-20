Kışlık kavunlar tarlada kaldı

Yozgat’ın kavun karpuz üretiminde önemli bir yere sahip ilçesi Yerköy’de çiftçi, masrafını karşılamaması üzerine kışlık kavunu tarlada bırakmayı tercih etti.

Çiftçi Kamuran Aslan, “Kavun karpuzlar hep tarlada kaldı. Götürdüğünde bunu beşe üretiyorsun dörde satmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla bir anlamı da kalmıyor bunun. Hiç olmazsa toplama maliyetine bari girmeyeyim diye insanlar genelde böyle bırakmak zorunda kaldı-lar” dedi. Yozgat’ın Yerköy ilçesinin Sekili bölgesindeki köylerde her yıl, diğer tarımsal ürünlerle birlikte yoğun olarak kavun ve karpuz ekimi de yapılıyor. Bu yıl kavunun masrafını çıkarmadığını belirten çiftçiler, ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı. Yozgat -anka

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