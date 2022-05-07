Kitap basımı durma noktasında

Kâğıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kitap basımı neredeyse durdu. Haftalık değişen kitap satış fiyat etiketleri yayımcıları da zor durumda bırakıyor.

Kâğıdın tonu bir yılda 5 bin liradan 25 bin liraya çıktı. Boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle basılan kitaplar da yüzde 50-100 arasında zamlandı. Artan fiyat nedeniyle kitap basımı neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre fiyatı en fazla artan ürünlerden biri kağıt. Kâğıtta dışa bağımlı olan Türkiye’de yayıncılık sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor. 2022’nin ilk iki ayında bandrol verilen kitap sayısı önceki yıla göre yüzde 14.53 düştü.

‘FİYATLAR YOLDA ZAMLANIYOR’

Türkiye, 2005’te özelleştirilen kâğıt fabrikaları nedeniyle kâğıtta yüzde 90 dışa bağımlı hale geldi. Dünyada yaşanan arz kriziyle dolar bazlı fiyatlar artarken döviz kurlarındaki yükselme de iç piyasada fiyatları patlattı. İflas etmemeye direndiklerini söyleyen sektör temsilcileri KDV’nin kaldırılmasını ve yerli kâğıt endüstrisinin tekrar canlandırılmasını talep ediyorlar. Cumhuriyet’in haberine göre hammadde fiyatlarının haftalık zamlandığını söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, şunları söyledi: “Satışlar dörtte bire düştü. İnsanların alım gücü ve öncelikleri malum. Bunları bilerek fiyat vermeye çalışıyoruz ama olmuyor. Elimiz titreyerek fiyat belirliyoruz. Eskiden bir ay sonraki fiyatı bilemiyorduk, şimdi bir hafta sonraki fiyat değişiyor. Bir gün sonraki fiyatın değişeceği günler de yakın. Kâğıt yüklü gemi Türkiye’ye gelene kadar fiyatı yüzde 25 zamlanıyor”

‘HAYRA ALAMET DEĞİL’

Matbaaların dolar endeksli fiyat vermeye başladıklarını söyleyen Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya ise, bu krizin hem MEB’i hem de Kültür Bakanlığını’da vuracağını belirtti. Akkaya, “Fiyat verilemez duruma gelindi. Maliyet belli olmayan bir sektörde kimse üretim yapamaz. Devletten de hiçbir şekilde yardım gelmiyor. Sonumuz hayra alamet değil, gerçekten” diye konuştu.