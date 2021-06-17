Kocaeli'nin 'emektar vapur'u da müsilajla kaplandı

Kocaeli'de 8 yıl önce su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılan "İnönü" vapuru, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) tabakasıyla çevrelendi.

İzmit Körfezi'nin mavi bayraklı plajına sahip Karamürsel ilçesinde suyun 23 metre derinliğinde bulunan ve müsilajın çevresini adeta sis tabakası gibi sardığı emektar vapur görüntülendi. Görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü bölgede dalış gerçekleştirmek isteyen tüplü dalış tutkunları, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) eğitmenleri rehberliğinde farklı bir deneyim yaşıyor. Resif amaçlı batırıldığı günden bu yana su altı canlılığına önemli katkı sağlayan vapurun, şimdilerde deniz canlıları tarafından terk edildiği gözlemlendi.​​​​​​​ AA

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