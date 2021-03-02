Kontrollü normalleşme dönemi başladı

Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Dün akşam ayrıntıları açıklanan yeni "kontrollü normalleşme" dönemi İstanbul'da başladı.

Fatih'te lokantalar müşterilerini ağırlamaya başladı. İşletmeciler, müşterilerden sosyal mesafeyi korumalarını isterken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriyor.

işletmeciler müşterilerine, maske taktıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yönelmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da aylar sonra lokantada oturarak rahatça yemek yemenin mutluluğunu yaşadığını belirti.

Eğitim öğretime açılan sınıfların öğrencileri de servislerle ve aileleriyle okullarının yolunu tuttu. Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki okullarda öğrencilerin aileleri bir süre kapıda bekledi.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde bazı börekçilerde müşteriler yüzde 50 kapasiteye uyarak otururken, bazı işletmeler "kontrollü normalleşme" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Kovid-19 tedbirler kapsamında sadece paket servis yapan bazı kafeterya, pastane, lokanta ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermek için masa ve sandalye düzenlemesi yapıyor.

Sabah erken saatlerde börekçilerde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar kahvaltılarını oturarak yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar paket servisten faydalanmayı sürdürdü.

Beykoz'daki restoran, kafe ve çay bahçesi gibi yerler "kontrollü normalleşme" hazırlıklarını sürdürürken, bazı işletmeler açık alanlarda müşteri kabul ediyor, bazıları da işletme içerisinde müşterilerini ağırlıyor.

Kırklareli

Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahvehane işletmecisi Muammer Bozkurt, iş yerini hizmete açacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım"

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran ​​​​​​​Bozkurt, "Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Tunceli

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında kalan Tunceli'de yeni normalleşme sürecine geçildi.

Kentte uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayan esnaf da güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.

Yeni sürece göre işletmelerini düzenleyen esnaf, kentte 07.00-19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet verecek.