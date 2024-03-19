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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Konya'daki feci kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

19 Mart 2024, Salı 18:00
Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) öldü.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA

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