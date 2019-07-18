Koparma, yanarsın!

Nesli tehdit veya tehlike altında olan nadir bitki türlerini koparanlara büyük cezalar yazılıyor.

Ankara çiğdemi, Likya orkidesi, ters lâle türleri, Kazdağı kardeleninin de aralarında bulunduğu nesli tehdit veya tehlike altında olan nadir bitki türlerini tabiattan koparan ve yurt dışına çıkaranlara Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nce yüksek miktarda idarî para cezası veriliyor. Türkiye, endemik bitki çeşitliliğinde de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor.

Üç bitki coğrafya bölgesinin buluştuğu tek ülke olan Türkiye, bütün Avrupa Kıt’ası’nın 13 bin bitki türüne karşın, 10 bin bitki türünün sahibi. Türkiye’de damarlı bitki taksonlarının 3 bin 649’u (bitki türlerinin yüzde 34’ü) endemik. Bu bitki türlerinin 3.008’inin nesli tehdit altında. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, bu endemik türlerin korunmasına yönelik ciddî çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra nesli tehlike altında olan endemik bitkilerin tabiattan koparılması ve yurt dışına çıkarılması halinde caydırıcı cezalar da mevcut.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 (k) bendi gereğince biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmesi halinde 2019 yılında 60 bin 163 TL idari para cezası uygulanıyor.