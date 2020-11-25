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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

25 Kasım 2020, Çarşamba 09:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 162 bin 131 test yapıldı, 7381 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 161 hasta vefat etti, 3678 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

İstanbul'da vaka sayıları hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

 

Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu
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