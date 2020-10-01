“Koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer camiler”

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın kutlandığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın temasının “Cami ve İlim” olarak belirlendiğini belirten Maşalı, günümüzdeki camilerin irfan yuvası olduğunu ama ilimle de buluşmasının biraz daha pekiştirilmeye ihtiyaç duyulduğunu anlatarak şöyle devam etti: “Camilerimiz ilimle buluşsun. Camilerimizde, medeniyetimizde, geçmişimizde öğretilen ilim sadece malumat niteliğinde bir ilim değildir. Yani sadece zihni beslemez ve bilgi doldurmak için değildir. İlmin, bilginin davranışa yansıması da öğretiliyor camilerde. Dolayısıyla burada ilim, bilgi vardır ve bu ilim aynı zamanda insana ahlak olarak yansır. Camilerimizdeki ilim aslında ilim ve irfanın bilimle hikmetin bir arada harmanlandığı bir ilim anlayışıdır. İlim Allah’ı tanımak demektir. Allah’ı tanımayan bir insanın alimliğinden ya da bilgi sahipliği olmasından bahsetmek mümkün değildir” Maşalı, camilerde temizliğine ve hijyenine çok dikkat ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal mesafeyi sağlama noktasında da bütün camilerimizde işaretleme yaptık. Vatandaşlarımız bu kurala uyuyor. Vatandaşımıza kendi seccadesiyle camiye gelmesini söylemiştik ve buna uyuyorlar. Bazı camilerde de ihtiyaca göre tek kullanımlık seccadeler dağıtıyoruz. Hijyene çok dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarının en üst düzeyde yerine getirildiği yer camilerdir. Camilerimiz, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yerdir.”