Kurbanlık fiyatları el yakıyor

Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık varlığının önemli merkezlerinden olan Erzurum’da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Bayrama bir aydan kısa bir süre kala yurttaşlar şimdiden fiyat araştırmasına başladı. Ancak hayvan pazarlarında bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıklar fiyatları el yakıyor. Besiciler, geçtiğimiz yıl ortalama 80-120 bin lira olan büyükbaş kurbanlıkların bu yıl 130-150 bin lira arasında, geçtiğimiz yıl 7-10 bin lira arasında olan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl 10-15 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Erzurum - anka

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