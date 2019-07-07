Kütahya'yı alarma geçiren ihbar

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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