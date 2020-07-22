Malatya ve Tekirdağ'da orman yangını

Malatya'nın Doğanşehir ve Tekirdağ'ın Hayrobulu'nun ilçelerinde orman yangını çıktı. Malatya'daki yangın kontrol altına alınırken, Tekirdağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, jandarma, güvenlik korucuları ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü Yangına 10 itfaiye ekibi, 5 arazöz, 10 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 10 belediye personeli, 45 jandarma personeli, 50'ye yakın vatandaş ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 10 hektar meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Tekirdağ Tekirdağ'ın Hayrobulu'nun Subaşı ve Cambazdere mevkileri ile Malkara ilçesinin Çınaraltı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan bir helikopter, karadan ise itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.

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