Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarında son durum?

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.

Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.

Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

Akseki'de sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başlandı

Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

"Kepez ve Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına aldık"

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangınlarla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin cansiperane çalıştığını ifade eden Hülür, "Kepez ve Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına aldık ancak söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Güneykaya Mahallesi'ne yönelik bir tehdit var, yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor." dedi.

Hocaköy Mahallesi'nde çiftlik yapan Bayram Uçar da yangında badem, incir, üzüm ve zeytin bahçelerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangın sahasının çok geniş olması ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını belirten Uçar, "Hayatımızda hiç bu kadar büyük bir yangın görmedik. Tarlamız, bahçelerimiz, tüm emeklerimiz yandı. Bu yıl 14-15 ton zeytin hasat etmeyi bekliyordum, şimdi hepsi kül oldu." diye konuştu.