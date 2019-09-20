Mansur Yavaş hakim karşısında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Başkan Yavaş ile şikayetçi Necmettin Kesgin'in avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Yavaş'ın avukatlarının, müvekkillerinin bugün yurt dışında olacağını belirterek duruşmaya katılamayacağına ilişkin dilekçe verdiklerini tutanağa yazdırdı. Şatır, şikayetçi avukatının ise dilekçeyle davaya müdahillik ve kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinde bulunduğunu belirtti. Beyanı sorulan şikayetçi avukatı Özgür Ilgaz, dilekçelerini tekrarladıklarını söyledi.

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