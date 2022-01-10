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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Marmara Denizi’nden beş dönümlük ağ çıkarıldı

10 Ocak 2022, Pazartesi 18:30
Marmara Denizi’nde habitat tahribatına sebep olan hayalet ağların temizliği kapsamında, 5 ayda 5 dönüm alanı kaplayacak kadar gırgır ağı, 1 trol ağı ve 100 metre uzatma ağı çıkarıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz koordinesinde 13 kişilik ekip, ‘Hayalet Ağ Avcılığı Marmara’ projesi kapsamında, temmuz ayından bu yana denizleri hayalet ağlardan temizliyor. Deniz ekosistemine ciddî zarar veren ağları temizleyen ekip beş ayda 40 metre derinlikten 5 dönüm alanı kaplayacak kadar gırgır ağı, 1 trol ağı ve 100 metre uzatma ağını sudan çıkardı. Duvar’daki habere göre 3 yıl sürecek proje kapsamında, Marmara Denizi’nde habitat tahribatına neden olan hayalet ağların temizliği yapılıyor. Bu ağlar ortamda kaldıkları süre boyunca denizel ekosisteme ve içindeki canlılara ciddi zararlar veriyor.

‘AĞLARIN ALTINDA KALAN CANLILAR ÖLÜYOR’

Hayalet ağlar, bulundukları ortamda deniz canlılarına tuzak oluşturuyor. Bu ortamlarda yaşayan balıklar ve mercanlar gibi su altı için çok önemli canlıların ölmesine neden oluyor. Proje ile denizel ekosisteme ve içindeki canlılara ciddî zararlar veren bu hayalet ağların temizliğiyle iskorpit, eşkina, sargos, karagöz, izmarit, mezgit, çırçır, ıstakoz, yengeç ve mercanların yok olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje koordinatörü Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Özellikle kayalık bölgelerin üzerlerini örtmesi sonucu, derin sularda mercanlara zarar verebiliyor. Altında kalan ıstakoz, böcek gibi canlıların ölmesine sebep olabiliyor. O kayalık alanın tamamı balıklar tarafından ya da başka deniz canlıları tarafından kullanılmaz hale getiriyor. Bizim amacımız burada ekosisteme faydalı olmak. Ekosistemlerin üzerini örten ağları kaldırarak bu bölgenin tekrar canlılar tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlamak” dedi.

Haber Merkezi

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