Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Türkiye'nin batı bölgelerinde bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın günü yarın saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli Fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.